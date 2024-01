Czy w 2024 roku mieszkania stanieją

Przypominają, że pierwszą przyczyną ożywienia na rynku było złagodzenie zapisów Rekomendacji S przez KNF. - To sprawiło, że wzrosła zdolność kredytowa osób planujących zakup mieszkania. Poprawiły się także nastroje. Przyzwyczailiśmy się do wojny za wschodnią granicą, nauczyliśmy się funkcjonować w warunkach wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych – mówią. - Najmocniejszym impulsem było jednak wprowadzenie „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”, który uwolnił skumulowany przez wiele miesięcy popyt. Boom na rynku wywołali nie tylko uczestnicy tego programu. Osoby, które nie spełniały jego warunków, chciały kupić nieruchomość, zanim program ruszy i doprowadzi do zmniejszenia podaży i wzrostu cen. Na zakupy wyruszyli także spekulanci, którzy chcieli kupić mieszkanie taniej, by je potem odsprzedać z zyskiem uczestnikom programu.

Oczekiwanie na nowy program

Na skokowy wzrost popytu zareagowali zarówno deweloperzy, jak i sprzedający mieszkania na rynku wtórnym, podwyższając ceny. Od maja do listopada 2023 r. ceny wzrosły średnio o 9,5 proc., a liderami wzrostów były Kraków (23 proc.) i Warszawa (19 proc.).

Od grudnia 2022 r. do listopada 2023 r. mieszkania zdrożały we wszystkich 17 badanych miastach. Przeciętny wzrost to 13 proc. - Zdecydowanie największe wzrosty odnotowaliśmy w Krakowie, gdzie przeciętna cena mkw. mieszkania wzrosła z 1 250 zł do 14 500 zł, czyli aż o 29 proc. – podają analitycy. - Na kolejnych miejscach uplasowały się Warszawa (21 proc.), Katowice (19 proc.), Wrocław (18 proc.) i Poznań (18 proc.). Najmniejsze wzrosty odnotowaliśmy w Gdańsku (4 proc.), Radomiu (5 proc.), Sosnowcu (6 proc.) i Częstochowie (6 proc.).

Mat.prasowe

A 2024 rok, jak podkreślają autorzy raportu, zaczyna się oczekiwaniem na wprowadzenie nowych wersji programu dopłat na zakup pierwszego mieszkania, wakacji kredytowych i Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.