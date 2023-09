Mieszkania. Za 45 proc. transakcji odpowiadają inwestorzy

Także na kredyt

Marcin Jańczuk dodaje, że pewna grupa inwestorów (8 proc.) kupuje największe mieszkania – powyżej 70 mkw.

- Przyjęło się, że inwestorzy na rynku nieruchomości to w przeważającej części klienci gotówkowi – mówi Jańczuk. – Sprawdziliśmy, jakie kryteria musiałby spełniać potencjalny inwestor, który chciałby kupić takie mieszkanie za pieniądze pożyczone z banku.

Na celownik wzięto gospodarstwo domowe, w którym dwie osoby po 30. roku życia mają umowy o pracę na czas nieokreślony. Klienci biorą standardowy kredyt mieszkaniowy (bez dopłat z programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”), na 25 lat, wyliczony w oparciu o oprocentowanie na poziomie 6,8 proc. (pierwsze 60 miesięcy) Wkład własny wynosi 20 proc. ceny mieszkania.

– W sytuacji, w której inwestor chciałby sfinansować zakup nieruchomości kredytem hipotecznym, musi się liczyć się z comiesięczną ratą kredytu na poziomie co najmniej 1,5 tys. zł (Łódź). W Warszawie i Gdańsku rata wyniesie już ok. 3 tys. zł – wylicza Marek Jackiewicz, ekspert finansowy sieci Credipass. - Dobrą informacją jest to, że rośnie zdolność kredytowa klientów. Abu kupić mieszkanie w Warszawie, w najpopularniejszym dla inwestorów segmencie, zakładając, że zakupu dokonuje para, minimalne zarobki muszą wynosić 7,4 tys. zł na rękę miesięcznie. W Krakowie i Wrocławiu wystarczą zarobki na poziomie ok. 7 tys. zł – podaje.

Przeciętny inwestor

Z analiz Metrohouse wynika, że największą grupę inwestorów stanowią osoby między 40. a 50. rokiem życia – to 37 proc. wszystkich klientów inwestycyjnych. - W mieszkania inwestują też osoby z pokolenia „silver”. Co 10. inwestycyjny zakup lokalu jest dokonywany przez klienta powyżej 60. roku życia – wskazuje Marcin Jańczuk. - Chociaż mogłoby się wydawać, że inwestycje dotyczą największych miast w Polsce, to zakupy inwestycyjne wcale nie są domeną metropolii. Dla wielu inwestorów ceny w Gdańsku, Warszawie czy Krakowie osiągnęły już pułapy, które powodują potrzebę znalezienia niszy na innych lokalnych rynkach, które mogą charakteryzować się nawet wyższą rentownością niż największe miasta.