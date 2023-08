Mieszkania tylko dla bogatych

Koniec dominacji własności

Autorzy raportu ThinkCo podkreślają, że popyt na wynajem nakręcać będą jednak nie tylko przymusowi lokatorzy, ale i dobrowolni najemcy, a także migranci. Wierząc w rozwój rynku, w Polsce zaczęli się meldować komercyjni operatorzy najmu instytucjonalnego. Mieszkania na wynajem kupują też prywatni inwestorzy. A samorządom dano do ręki narzędzia do powiększania zasobu mieszkań o dostępnym czynszu.

Anna Błaszczyk, członek zarządu PFR Nieruchomości, uważa, że niemal pewny jest nie tylko wzrost zasobu mieszkań na wynajem, ale i jego segmentacja. - Popyt będzie budowany jednocześnie przez wiele grup: najemców z wyboru, osoby bez odpowiedniej zdolności kredytowej i migrantów – mówi Anna Błaszczyk. - Wszystko wskazuje, że naturalną odpowiedzią będzie rozszerzanie oferty najmu - od luksusowych nieruchomości po najbardziej ekonomiczne, ale z dużym zasobem lokali o przeciętnym standardzie.

ThinkCo szacuje, że oferta najmu instytucjonalnego (PRS) obejmuje dziś ok. 12 tys. mieszkań. To mniej niż 1 proc. zasobów najmu komercyjnego. Zdaniem analityków sektor PRS mimo szybkiego rozwoju w bliskiej przyszłości w skali całego kraju nadal będzie niszą. Zwiększy się za to zasób średnich i dużych mieszkań na wynajem.

Być może jesteśmy świadkami powolnego końca „monokultury” własności.