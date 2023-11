Polityka mieszkaniowa według przyszłej koalicji. Co z kredytem 2 proc.?

Politycy KO, PSL i Nowej Lewicy zgodzili się, że „Bezpieczny kredyt na 2 proc.” przełożył się na wzrost cen, za stymulowaniem popytu nie poszły działania zwiększające podaż, ponadto program skierowany był także do osób, które miały zdolność zaciągnięcia standardowego kredytu. Wszyscy zastrzegli, że do czasu przejęcia władzy i zajrzenia do skarbca nikt nie zadeklaruje kwot wsparcia mieszkalnictwa – ani w zakresie programów, ani finansowania SIM–ów czy TBS–ów.

– W programie KO była mowa o kredycie na 0 proc., ale uczciwie mówię, że nie jest to element umowy koalicyjnej i będą na ten temat dyskusje na radzie ministrów – powiedział Paweł Bliźniuk.

Hanna Gill–Piątek dodała, że deklaracja kredytu 0 proc. nie precyzuje, kto dokładnie miałby prawo go zaciągać. Pytanie, czy to sprawiedliwe, że „Bezpieczny kredyt na 2 proc.” nie ma żadnych limitów. Zdaniem posłanki KO, należałoby precyzyjniej określić grupę beneficjentów, czy rodzaj nieruchomości. Zaznaczyła, że program powinien być jednym z elementów wspierających, a nie jedynym instrumentem polityki mieszkaniowej.

Jacek Tomczak powiedział, że Trzecia Droga opowiedziała się za kredytem na 1,5 proc. On również wskazał konieczność weryfikacji założeń i podał w wątpliwość, że preferencje powinny obejmować zakup lokali z rynku wtórnego.

Anna Maria Żukowska podtrzymała, że postulatem Nowej Lewicy jest to, by państwo zbudowało zasób mieszkań na wynajem – bez dochodzenia do własności – dla najbardziej potrzebującej grupy: osób, których nie stać na zakup mieszkania. Po drugie, czynsze w takim budownictwie miałyby być regulowane. Koszty tego państwo powinno brać na siebie w ramach jego obowiązków wobec obywateli.



Dodała, że polityka mieszkaniowa nie powinna poprzestawać na budynkach, ale uwzględniać takie kwestie jak transport i infrastruktura – by ograniczyć rozlewanie miast czy deweloperkę „łanową”.