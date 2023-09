Zainteresowanie kredytem mieszkaniowym w górę. "Niczym rakieta"

- Kolejny powód to wzrost liczby osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy z około 12,4 tys. w sierpniu zeszłego roku do prawie 38,9 tysiąca w sierpniu br. Jest to niewątpliwie z jednej strony efekt dużego zainteresowania kredytem w ramach programu „Bezpieczny kredyt”. BIK szacuje, że około 60 proc. wśród osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w sierpniu br. to osoby w wieku do 45 lat, nieposiadające wcześniej kredytu mieszkaniowego, składające wniosek o kredyt do kwoty 600 tys. zł w banku uczestniczącym w programie. W procesie weryfikacji wnioskodawcy przez bank, w bazie BIK nie ma możliwości oznaczenia, że zapytanie zostało złożone w związku z programem, jest to więc wielkość jedynie szacunkowa - zastrzegł.

Zdaniem eksperta, po części wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe wynika z tego, że osobom, które z przyczyn formalnych nie mogą być beneficjentami programu, wzrosła zdolność kredytowa. - Zdolność rośnie bowiem w wyniku wzrostu wynagrodzeń, spadku WIBOR-u w oczekiwaniu na spadki stóp procentowych, jak również działań regulacyjnych – wiosennego obniżenia przez KNF poziomu bufora na stopę procentową. W konsekwencji nastąpił wzrost dostępności kredytu mieszkaniowego, co bezpośrednio przyczyniło się do wzrostu popytu – powiedział Rogowski.

Po trzecie, wpływ na tak wysoką wartość Indeksu miał także wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu aż o jedna piątą wyższy w porównaniu do sierpnia 2022 r.

- Nadal warto więc śledzić zachowanie dwóch składowych Indeksu, tj. liczbę osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy oraz średnią kwotę wnioskowanego kredytu. Jeżeli chodzi o ten pierwszy element, to decydującym może być poziom zainteresowania programem „Bezpieczny kredyt". Co do drugiego, to średnia wnioskowana kwota kredytu powinna nadal rosnąć wraz ze wzrostem cen nieruchomości – powiedział Rogowski.

Kredyty mieszkaniowe odbiły od dna

Z uwagi na długość procedur związanych z udzieleniem kredytu mieszkaniowego wpływ programu na rzeczywistą liczbę i wartość udzielonych kredytów poznamy w najbliższych miesiącach. W lipcu wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 4,16 mld zł, o 45 proc. więcej niż rok wcześniej i o 2 proc. mniej niż w czerwcu. Wartość rośnie sukcesywnie od początku roku. W styczniu br. wartość szorowała po dnie, osiągając 2,05 mld zł.