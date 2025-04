Kirk Hammett z Metalliki nagrywa solową płytę, czytając Pitagorasa po grecku

- Będą też wokale, ponieważ piosenki, które napisałem, tym razem krzyczą o śpiew. Więc pomyślałem: „OK, kto będzie śpiewał?”. Nie wiem. Mam nadzieję, że nie ja, mam już zbyt wiele do zrobienia na scenie. Perspektywa jest interesująca, ponieważ zacząłem uczyć się starożytnej greki. Mam obsesję na punkcie starożytnych greckich tekstów, m. in. Pitagorasa, bo on jest ojcem teorii muzyki. Odkrywam, że gitara, lira i kitara są starożytne - tak starożytne, że nie można ustalić pochodzenia tych instrumentów. Starożytni Grecy uważali, że bogowie po prostu się z nimi pojawili. Dionizos i Apollo pojawili się, grając instrumentach.

Hammett podkreśla, że Grecy używali muzyki do wzmacniania rytuałów, tajemnych obrzędów. Muzyka była wysoko ceniona.

- Dziś też, kiedy ludzie słyszą określone rodzaje muzyki, ulegają przemianie. Jeśli nie uważasz, że to magia, to co to jest? Nauka? Daj spokój. To coś więcej. Dlatego spędzam dużo czasu myśląc o takich rzeczach.

Kirk Hammett do końca 2026 r.

Hammett zadeklarował: - Mam nadzieję, że uda mi się wydać solową płytę w czasie, który nie będzie kolidował z harmonogramem Metalliki, więc prawdopodobnie będzie to w przyszłym roku. (…) A ponieważ czytałem te wszystkie starożytne greckie teksty, wpłynęły one na muzykę. Mam utwór instrumentalny, który dla mnie brzmi jakby miał 2000 lat, nazywa się „The Mysterion”. Jest on oparty na tych wszystkich rzeczach, które czytałem, starożytnych greckich tekstach, i jest to dla mnie niesamowite, ponieważ nie miałbym takich pomysłów, gdybym nie zaczął czytać starożytnych tekstów.

Hammett dodaje: