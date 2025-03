Zaręczona Lady Gaga rządzi światem pop. 3,7 mld streamów „Die With a Smile”

Wielu obserwatorów Gagi zastanawia się, jak łączy swoje różne wcielenia. Stworzyła przecież świetne role w „Gucci” oraz najnowszym „Jokerze” (choć film spotkał się też z krytyką), udowodniła wielkie możliwości wokalne w duecie z Mickiem Jaggerem w nagraniu The Rolling Stones „Sweet Sounds Of Heaven”. Jednocześnie cieszy się popularnością wśród najmłodszych fanów, dzięki płytom i koncertom.

Lady Gaga zaręczona

Teraz wystąpiła po raz kolejny w programie „Saturday Night Live”, jako gość, ale też gospodyni, podkreślając, że jest aktorką i opowiadając, jak się zaręczyła z Michaelem Polanskym.

Album „Mayhem” scala wszystkie wcielenia artystki. Poza finałowym „Die With A Smile”, przynosi bardzo dobre popowe piosenki, zainspirowano dokonaniami Madonny, ale też funky, rapem i industrialem. Gaga nie odkrywa Ameryki, jednak płyta wyprodukowana przez Andrew Watta, który pracował zarówno z młodymi gigantami, jak i dinozaurami, jest świetną mainstreamową propozycją dla radia i na parkiety. „Disease”, „Abracadabra”, „Garden of Eden”, „Perfect Celebrity”, „Love Drug” to hity nie do zdarcia.



Zaś Gaga, pomimo poruszania trudnych tematów, zmierza do zaakceptowania „rozbitych kawałków siebie”. Porównała to do składania rozbitego lustra: – Nawet jeśli nie możesz idealnie złożyć kawałków, możesz stworzyć coś niezapomnianego, stanowiącego nową całość - powiedziała.