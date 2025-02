Have a Nice Life po raz pierwszy zagra w Polsce

Po premierze album nie wzbudził większego zainteresowania w publikacjach muzycznych. Barrett oraz Macuga, którzy projekt Have a Nice Life traktowali jako spełnienie muzycznego hobby, spodziewali się, że album pozostanie zapomniany. Jednak z biegiem lat „Deathconsciousness” oraz sam projekt, za sprawą internetowych społeczności, zyskał znaczną rzeszę fanów oraz został dostrzeżony przez krytyków muzycznych.

Aktualna dyskografia Have a Nice Life zawiera jeszcze dwa, pozytywnie odebrane studyjne wydania: „The Unnatural World” (2014) oraz „Sea of Worry” (2019). W 2023 roku duet wydał album „Voids”, zawierający dema oraz odrzuty z pierwszych sesji zespołu.

Have a Nice Life uważany jest dziś za jeden z najbardziej intrygujących, współczesnych muzycznych projektów. Ku zaskoczeniu twórców ich utwór „A Quick One Before the Eternal Worm Devours Connecticut” w 2024 roku zadebiutował na 30 miejscu listy „TikTok Billboard Top 50”.

Have a Nice Life na OFF Festiwal 2025

Organizowany od 2006 roku OFF Festiwal powstał z inicjatywy Artura Rojka i skupia się na szeroko rozumianej muzyce alternatywnej. Organizatorzy, wraz z uczestnikami, starają się również w jak największy sposób minimalizować wpływ na środowisko, korzystając z energii odnawialnej.

OFF Festiwal 2025 oraz towarzysząca mu aura niezależnej twórczości, wydaje się idealnym miejscem na pierwszy koncert projektu Have a Nice Life w naszym kraju. Podczas tegorocznej edycji festiwalu, która odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Katowicach, będzie można również zobaczyć występ zespołu Kraftwerk czyli prawdziwej legendy muzyki elektronicznej. Sprzedaż biletów na to wydarzenie już się rozpoczęła.