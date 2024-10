Zbigniew Hołdys: „I Chingu" i „Świń" nie ma w streamingu

Nie mogę mieć żadnych planów, ponieważ nie jestem właścicielem praw do nagrań. W przypadku „I Chingu” jest nim Polskie Radio. Tylko ono mogłoby wydać zgodę na reedycję. Może się zdecyduje, bo zrobiło reedycję nagrań Perfectu.

Na kompaktową premierę „Świń” daliśmy zgodę wszyscy czterej muzycy Metal Mind Productions, teraz jest jednak problem ponieważ nie żyje już Andrzej Nowicki, nikt też do nas się nie zwracał z żadną propozycją. Ale może kiedy spotkamy się z Wojtkiem Waglewskim w Romie – porozmawiamy o tym.

Pozostaje kwestia trzech kompozycji – „Sześć lat w Białołęce”, „Graffiti” i „Afryki”, które zatrzymała cenzura.

- Pamiętam, że robiliśmy nagrania w gniewie, dla potomności, ale będąc w nienajlepszej formie. Było to w ówczesnej Akademii Muzycznej w Warszawie na Okólniku. Nigdy tych nagrań nie miałem, gdzieś przepadły. Profesjonalnych wersji nie nagraliśmy nigdy. Rafał Paczkowski, który nas rejestrował, nie żyje. Może taśmy są gdzieś w jego archiwach? Na pewno zagrać by się to dało, bo przecież zagraliśmy to z Wojtkiem kilka razy.