1 października Dniem Polskiej Muzyki. Jak będziemy go obchodzić

W pierwszej połowie roku Polacy kupili o ponad 74 proc. więcej płyt CD i winyli z polską muzyką niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. To z pewnością również konsekwencja kampanii społecznej Dzień Polskiej Muzyki, która promuje polską muzykę i zwiększa świadomość Polaków na temat znaczenia muzyki dla polskiej kultury i gospodarki. W tym roku Dzień Polskiej Muzyki będzie obchodzony już po raz szósty.

Dzień Polskiej Muzyki przez cały rok

- Wraz z mediami uczestniczącymi w kampanii pragniemy zachęcić do częstszego słuchania polskiej muzyki – mówi Miłosz Bembinow, prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. - Tego dnia pragniemy podziękować artystom i twórcom za ich pracę i za utwory, które dla nas tworzą. Dzień Polskiej Muzyki to także święto autorek i autorów. To oni tworzą dla nas niezapomnianą muzykę i teksty – piosenki, które często towarzyszą nam przez lata, w chwilach radości i wzruszeń. Dlatego wspieramy akcję już od czterech lat - dodaje.



- Polska w ciągu zaledwie 5 lat awansowała z 22. na 18. miejsce największych rynków fonograficznych świata, a jak pokazują prognozy, mamy potencjał do podbijania kolejnych miejsc – mówi Anna Ceynowa, prezeska Fundacji EMPOWER POLAND, organizatorka kampanii. - Cieszymy się, że kampania Dzień Polskiej Muzyki, w ramach której zachęcamy Polaków do częstszego słuchania polskiej muzyki i sięgania po zakup płyt, biletów na koncerty czy streamingu, dokłada cegiełkę do poprawy kondycji polskiego rynku muzycznego - dodaje.

Polska muzyka. „Moja i Twoja nadzieja"

Przesłaniem kampanii jest współpraca: „Muzyka łączy WSZYSTKICH”. Jednoczącą siłę muzyki można odczuć szczególnie teraz, w trudnym dla południowo-zachodnich regionów Polski okresie. W tych dniach, podobnie jak w 1997 r., polscy artyści wspólnie nagrali utwór „Moja i Twoja nadzieja”, by nieść otuchę wszystkim dotkniętym kataklizmem oraz zjednoczyć całe społeczeństwo wokół niesienia pomocy potrzebującym.