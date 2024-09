The Band of Endless Noise: alternatywa najwyższej klasy

Z kolei piosenka „We, Wearing The Sunglasses” została umieszczona na składance „Cutting Edge Music From Eastern Europe” prezentującej najciekawszą muzykę z Europy Wschodniej, wydanej przez amerykański Tamizdat. W 2002 legendarny brytyjski prezenter radiowy John Peel zaprezentował „We, Wearing The Sunglasses” w swojej audycji w BBC Radio One.

W aurę muzyki zespołu wprowadzają, poza nazwą grupy, tytuły albumów. Znakomity „The Bikers On The Storm” z 2005 r., nawiązał przewrotnie do psychodelii i The Doors. Warto do tego albumu wrócić - jest m. in. w Spotify, tak jak „The Blue Nun” (2011), bardziej elektroniczny, jeszcze bardziej eksperymentalny, a jednocześnie nawiązujący do rocka progresywnego (finałowa kompozycja „Rotten Grapes”).

Woła Antena Krzyku

Najnowszy album „Bandwagon Spectacular” również wydała wrocławska Antena Krzyku, a to szyld i pieczęć alternatywnej jakości i najlepszego undergroundu.

Album zaczyna „Rowan Eaters” i przynosi partię wokalną przypominająca Jima Morrisona, zaś partie klawiszy to coś, co dziś mógłby zagrać Ray Manzarek. „At the Wrong Time” rozpoczyna się w atmosferze skupienia, a delikatna aura instrumentów przenosi nas we współczesność indie rocka. „Bandwagon”, niemal kompozycja tytułowa, wprowadza melancholijne tony. Z kolei „Becoming (Like Animals)” rozkręca się w stylu funky do niemal tanecznych dźwięków.