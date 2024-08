65 tysięcy osób tworzyło cały czas chór dla Swift. Trzeba dodać że nie wolny od spazmów, wzruszeń, a nawet płaczu. Odczuła to zwłaszcza dziewczyna obdarowana przez Swift kapeluszem, a także zaszczycona wymianą wspomnianych „bransoletek przyjaźni”.

Taylor Swift i skóra węża

Era „Speak Now” z fragmentami „Castles Crumbling„ i Enchanted” trwała najkrócej, ale to jej Swift dedykowała najdłuższą balową - fioletową suknię. Tę niewinność przełamał wąż na ekranie zapowiadający erę „Reputation” i„...Ready for It?”. Swift przyobleczona w body, przypominające skórę grzechotnika, wiła się po scenie w grupie sześciu tancerek. Refleksyjną erę ”Folklore/evermore” rozpoczęła spokojnym „Cardiganem”, śpiewając go na dachu wiejskiego domu, do którego idylli pasowała akustyczna gitara, „Betty” i grupa przyjaciół z muzycznego zespołu oraz obrośnięty mchem fortepian. A im spokojniejsza była muzyka z niego płynąca, tym potężniejsze, rytualne już owacje. Po „Champagne problems” trwały, a raczej narastały przez kilka minut. Swift ubrana jak Królewna Śnieżka musiała je w końcu przerwać.

Taylor Swift i demolka kabrioletu

Najbardziej rozbrykana okazała się era „1989”, podczas której jeżdżące fosforyzującymi rowerami dziewczęta demolowały w rytm „Blank Space” wirtualny kabriolet kijami do golfa i tańczyły do hitu „Shake It Off”.

„The Tortured Poets Department” to była biel kostiumów, chóralnych śpiewów w wirtualnej świątyni oraz poruszający się po całej scenie i wybiegu podest, na którym Swift odgrywała swoją rozpoetyzowaną dramę, rozpisaną również na gigantyczne łoże. Ten miłosny dramat doprowadzał ją do szaleństwa, a jednak dzięki poczuciu humoru, z elementami burleski zmieniła go w hollywoodzką rewię z happy endem i nieodłącznymi pawimi piórami. Ostatnią odsłonę stanowiły piosenki z „Midnights”. Swift pokazała się jako gigantka na tle makiety metropolii, maszerowała w deszczu, a nawet tańczyła w nocnym klubie z podwiązką na udzie. Na koniec Swift zaśpiewała „Karma”, o tym że wraca.