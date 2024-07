Zainteresowanie grupą w Polsce wzrosło, gdy w 2003 r. do grupy dołączył polski basista jazzowy Paweł Mąciwoda, znany także z koncertów TSA.

Paweł Mąciwoda to jedyny polski muzyk w szeregach rockowego zespołu, który jest globalną gwiazdą.

– To prawda i jestem z tego bardzo dumny! – powiedział nam basista. – Aby znaleźć się w czołówce, wiele lat szlifowałem swój warsztat, wykonując zarówno rocka, jak i jazz. A jednak nie mogłem uwierzyć, gdy dostałem zaproszenie na przesłuchanie. Teraz mój zespół jest zaliczany do światowego Top 10! Gdyby chcieć poszukać, odpowiedź, skąd się to bierze, jest prosta: jesteśmy po prostu prawdziwi, gramy dobrego, fajnego rocka oraz uwielbiane przez fanów ballady – tłumaczy muzyk. – Przecież „Still Loving You”, „Send Me an Angel” czy „Wind of Change” to ponadczasowe utwory.

Grupa poza największymi hitami gra teraz również nowszy repertuar z płyty „Rock Believer” (2022).

Drugą gwiazdą jest szwedzki Europe. Kiedy debiutowali i mieli wielki hit „The Final Countdown”, niektórzy sądzili, że będą gwiazdą jednego przeboju. Teraz mają na koncie kilkadziesiąt milionów sprzedanych płyt. W 2022 roku zespół powrócił z pełną mocą, zaczynając od trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii z Whitesnake i Foreigner. Polskę na warszawskiej imprezie będzie reprezentował Dżem, w którym od tego roku wokalistą jest Sebastian Riedel, syn niezapomnianego Ryśka Riedla. Z Węgier przyjedzie Omega Testamentum. Ferenc „Ciki” Debreczeni i jego muzycy oddają hołd zespołowi Omega, którego był członkiem i współkompozytorem przez 51 lat. Nie powinno więc zabraknąć kultowej „Dziewczyny o perłowych włosach”.