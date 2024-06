Najmocniejszy tydzień roku: Metallica, Foo Fighters, Travis Scott i Dua Lipa w Polsce

Tournee Metalliki „M72”, promującej album „72 Seasons”, to dwa koncerty w każdym z zaplanowanych miast. Show opatrzono podtytułem „No Repeat Weekend”, co oznacza, że oba koncerty w danym mieście będą miały różną setlistę i różne suporty.

Metallica dwa razy w Warszawie

Na mapie tournée nie mogło zabraknąć Polski. Na PGE Narodowym w Warszawie Metallica wystąpi 5 i 7 lipca. Tylko początek jest stały: fani usłyszą z taśmy „It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)” AC/DC oraz „The Ecstasy of Gold” Ennio Morricone, a potem repertuar ulega rotacji. Z nowej płyty grupa gra „If Darkness Had a Son”, „Lux Æterna” i „Inamorata”.



Grupa przygotowała też atrakcje dla fanów 6 lipca. Będą mieli możliwość m.in.: zobaczyć trzy filmy: „Cliff ‘Em All”, „Cunning Stunts” oraz „Orgullo, Pasion y Gloria: Tres Noches En La Ciudad de Mexico”, a także wziąć udział w spotkaniu autorskim z fotografem zespołu – Rossem Halfinem – autorem książki „Metallica. The Black Album In Black & White Book”. Te wydarzenia w Multikino Złote Tarasy.



Travis Scott w Krakowie

Krakowski koncert 2 lipca Travisa Scotta poprzedziła awantura w Miami. Raper miał się pokłócić w marinie z pasażerami jednego z jachtów. Doszło do zatrzymania.