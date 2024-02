Samuraje improwizują. Otomo Yoshihide New Jazz Quintet zagra w Polsce

Na czele kwintetu stoi gitarzysta Otomo Yoshihide urodzony w Yokohamie w 1959 r. Jest pionierem improwizowanej muzyki elektroakustycznej w Japonii, a z racji osiągnięć, licznych eksperymentów i charyzmy stał się legendą za życia. Jego działalność skupia się w Japonii, za granicą występuje bardzo rzadko, stąd nadarza się nie lada gratka, by posłuchać pięciu jazzowych „samurajów” improwizujących na żywo w warszawskim klubie Pardon, To Tu w najbliższą niedzielę i w poniedziałek, zaś we wtorek w katowickim NORPR JazzKlubie.

Otomo Yoshihide jest gitarzystą i producentem, twórcą muzyki międzygatunkowej, a jego znakiem firmowym jest swobodna improwizacja. Porusza się pomiędzy stylami noise i pop, jazz i free. Od dawna eksperymentuje z elektroniką, a jego kompozycje czerpią z szerokiej gamy stylów muzycznych. Jako nastolatek mieszkał w Fukushimie, gdzie rozkwitło jego zainteresowanie free jazzem. W 1979 roku przeprowadził się do Tokio, aby uczyć się u słynnego wówczas improwizującego gitarzysty jazzowego Masayuki „Jojo” Takayanagi. Studiował także etnomuzykologię pod okiem Akiry Ebato na Uniwersytecie Meiji.

materiały prasowe

W 1991 roku wydał swoją pierwszą płytę w Hongkongu i występował tam jako lider eksperymentalnej grupy rockowej Ground Zero intensywnie koncertując za granicą. Po rozwiązaniu Ground Zero brzmienie Otomo znacząco się zmieniło. Obecnie łączy w sobie prostotę i fakturę przedkładając ją ponad wirtuozerią, co stanowi ostry kontrast z jego wcześniejszym stylem.

W 2001 roku założył Otomo Yoshihide New Jazz Quintet, z którym usłyszymy go w Warszawie i w Katowicach. Jako kompozytor filmowy wyprodukował ponad sto utworów do dzieł wizualnych, filmowych i telewizyjnych. Ostatnio organizuje unikalne grupy improwizacji prowadzonej we współpracy zarówno z artystami, jak i nie-muzykami, pod wspólną nazwą „Ensembles…”. Brał udział w warsztatach muzycznych i projektach z dziećmi niepełnosprawnymi. Był współorganizatorem festiwalu w ramach „Projektu FUKUSHIMA!”, który rozpoczął się po wielkim trzęsieniu ziemi we Wschodniej Japonii w 2011 roku i za który otrzymał nagrodę japońskiego ministra edukacji i sztuk pięknych w 2012 roku. W następnym roku otrzymał nagrodę Japan Record Award za całokształt działalności. Od 2017 r. Otomo Yoshihide jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Sztuki w Sapporo.