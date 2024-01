Rosną wpływy autorów z internetu

Rok 2023 był rekordowy pod względem kwot, które ZAiKS podzielił między artystów. Odnotowano najwyższe w historii stowarzyszenia wzrosty na większości pól eksploatacji.

Reklama

Dokonało ono repartycji na ponad 540 mln złotych. Największe – z nadań telewizyjnych, ponad 162 mln zł, z koncertów – ponad 77 mln zł.

Z internetu ZAiKS zainkasował do listopada 2023 r. ponad 78 mln złotych. To wzrost o 18,5 mln i 17,7 proc. względem 2022 r. Według szacunków kwota ta wzrośnie do 88 mln zł na koniec roku.

Czytaj więcej Muzyka popularna Siła polskiej muzyki. Polska fonografia w 20-tce światowych potęg Polska fonografia w 2022 r. pierwszy raz znalazła się w 20-tce światowych potęg. Jej wartość 661,4 mln zł jest prawie o 50 proc. większa niż w 2019 r.

Przychody z tytułu praw internetowych zwiększyły się wobec danych z lat 2019–2022 aż o 349 proc.