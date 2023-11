Sting powróci do Polski na dwa koncerty

The Cherrytree Music Company i Live Nation oficjalnie ogłaszają, że 17-krotny zdobywca nagrody Grammy - Sting, wystąpi na dwóch wyjątkowych koncertach „My Songs”: 6 czerwca 2024 roku w trójmiejskiej Ergo Arenie oraz 7 czerwca 2024 w Atlas Arenie w Łodzi.

Reklama

Co Sting zaśpiewa w Polsce w 2024 roku

Sting w towarzystwie zespołu rockowego zaprezentuje swoje najbardziej znane i lubiane przeboje, napisane podczas niezwykłej kariery zarówno w roli członka The Police, jak i z myślą o solowych płytach. Podczas koncertów Sting wykona takie hity jak: “Fields of Gold", "Roxanne", "Every Breath You Take", "Message in a Bottle" i wiele innych utworów.

Ostatnie występy Stinga zostały uznane przez „The Times” za klasę mistrzowską. „Sting pozostaje niezaprzeczalnie utalentowanym wykonawcą z bogatym dorobkiem artystycznym” - pisała brytyjska gazeta. „The Telegraph” opisuje je jako „niespotykaną przyjemność”, a sam Sting został okrzyknięty przez „The Guardian” „bezkonkurencyjnym” z powodu „niezrównanego kunsztu w komponowaniu muzyki pop”.

Czytaj więcej Muzyka Beyoncé na wyłączność: prywatne koncerty gwiazd to nowy trend. Stawki są ogromne Na wielkich trasach koncertowych gwiazdy takie jak Beyonce zarabiają ogromne pieniądze. Coraz częściej jednak decydują się też na prywatne występy dla wąskiej i bardzo bogatej publiczności. Honoraria za takie występy robią wrażenie.

Sting w Toskanii

Sting wydał płytę „My Songs” w 2019, przypominając w nowych aranżacjach swoje największe przeboje: „If You Love Somebody Set Them Free”, „Shape of My Heart”, „Fragile”, „Englishman in New York”, „If I Ever Lose My Faith in You”.