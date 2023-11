Amerykański raper Puff Daddy oskarżony o gwałt na piosenkarce

Według Brafmana to właśnie przez tę odmowę Ventura oskarża obecnie Combsa chcąc zniszczyć jego reputację i wymusić wypłacenie jej pieniędzy.



Z kolei prawnik Ventury, Doug Wigdor twierdzi, że Combs zaoferował jego klientce "ośmiocyfrową sumę, aby ją uciszyć i powstrzymać przed złożeniem pozwu".



Wigdor dodaje, że jego klientka nie przyjęła propozycji i "postanowiła zabrać głos w imieniu wszystkich kobiet, które cierpiały w milczeniu".



W pozwie złożonym przez Venturę czytamy też, że Combs powiedział jej, że zamierza "wysadzić w powietrze" samochód należący do rapera Kidi Cudiego - powodem była zazdrość o to, że Ventura była w związku z raperem. W tamtym czasie rzeczywiście samochód Kidi Cudiego miał wylecieć w powietrze.



Najbardziej znane piosenki Cassie to "Me & U", "Long way to go" oraz "Official Girl".