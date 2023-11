Reżyser „Władcy Pierścieni” o nowym teledysku The Beatles "Now and Then"

Kiedy Apple poprosiło mnie o nakręcenie teledysku, byłem bardzo niechętny – pomyślałem, że moje następne kilka miesięcy będzie o wiele zabawniejsze, jeśli to trudne zadanie będzie problemem kogoś innego, a ja mógłbym być jak każdy inny fan Beatlesów, cieszący się oczekiwaniem na Boże Narodzenie, gdy zbliżała się premiera nowej piosenki Beatlesów i teledysku – w 1995 roku uwielbiałem dziecięcą ekscytację, jaką czułem, gdy zbliżało się wydanie "Free As A Bird”. Mógłbym przeżyć to jeszcze raz – wystarczyło, że powiem „nie” The Beatles. – napisał na stronie The Beatles.

Swój stan określił następująco: „Moja trwająca całe życie miłość do The Beatles zderzyła się ze ścianą czystego przerażenia na myśl o tym, że wszystkich zawiodę. To wywołało we mnie głęboką niepewność, ponieważ nigdy wcześniej nie kręciłem teledysku”.

Firmie Apple powiedział, jak bardzo martwił go brak odpowiedniego materiału filmowego. Wydawało się, że nie istnieje nic, co przedstawiałoby Paula, George’a i Ringo pracujących nad „Now and Then” w 1995 r.… Niewiele jest też materiałów przedstawiających Johna w połowie lat siedemdziesiątych, kiedy tworzył demo piosenki. Skrzywił się z powodu braku niepublikowanych dotąd materiałów Beatlesów z lat 60. W zeszłym roku nie nakręcili nawet żadnego materiału przedstawiającego Paula i Ringo pracujących nad piosenką.

W odpowiedzi Paul i Ringo nakręcili materiał filmowy ze swojego występu i przesłali go Jacksonowi. Apple odkryło ponad 14 godzin dawno zapomnianych filmów nakręconych podczas sesji nagraniowych w 1995 roku, w tym kilka godzin pracy Paula, George'a i Ringo nad „Now and Then”. Sean Lennon i Olivia Harrison znaleźli kilka świetnych, niepublikowanych wcześniej materiałów filmowych i przesłali je. Na zakończenie kilka cennych sekund występu The Beatles w skórzanych garniturach – najwcześniejszego znanego i nigdy wcześniej nie widzianego filmu The Beatles – udostępnił Pete Best, pierwszy perkusista.