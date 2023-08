Drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2023 wręczono nagrodę Bursztynowego Słowika. Nominowani do niej byli: Effy, Daria ze Śląska, Aden Foyer, Bovska, Kwiat Jabłoni, Paula Roma i Rubens. Zaprezentowali oni swoje utwory wydane w ostatnich dwunastu miesiącach.

Bursztynowy Słowik trafił do Kwiatu Jabłoni, który podczas Top of the Top Sopot Festival 2023 zagrał swój utwór „Od nowa”.

Jak mówiła w rozmowie z TVN24 należąca do zespołu Kasia Sienkiewicz, „to wielki zaszczy i wielka radość”. - W ogóle mamy chyba w tym roku najlepsze wakacje życia. Dziękujemy - podkreśliła. - Ja nawet trochę nie wiem, co powiedzieć. To jest po prostu taki zaszczyt, jak Kasia mówi. Nie wyobrażaliśmy sobie wcześniej, że to jest w ogóle możliwe. Jest to coś wspaniałego, pięknego i nie zapomnimy tego nigdy - dodał Jacek Sienkiewicz.

Kwiat Jabłoni wyróżniony w Sopocie

Zespół Kwiat Jabłoni to bratersko-siostrzany duet, tworzący muzykę folkowo-popową. Zadebiutował w 2018 roku piosenką „Dziś późno pójdę spać”. Na YouTube utwór ten odtworzono już ponad 45 milionów razy. W lutym 2019 roku na rynku ukazał się ich pierwszy studyjny album – „Niemożliwe”. Wówczas utwory rodzeństwa Sienkiewiczów zaczęły podbijać listy przebojów, a płyta znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedawanych krążków w Polsce.