The Weeknd, nowy król pop

Skąpy był jedynie w kwestii telebimów. Tylko po to, by wynagrodzić oddalenie i brak zbliżeń nagłym pojawieniem się blisko fanów w różnych sektorach płyty. Wtedy wywoływał tam totalną histerię, emocje sięgały zenitu, a temperaturę podnosiły także pióropusze ognia wybuchające pośród wieżowców i ponad wybiegiem sceny, a także lasery tnące powietrze. Wyreżyserowanymi kolorami pulsowali też fani, każdy otrzymał bowiem zdalnie sterowaną bransoletkę. Tylko tancerki zachowały nieskazitelną biel kostiumów.

Usłyszeliśmy „Dawn FM”, tytułową kompozycję i uwerturę najnowszej płyty, przypominającą reklamówkę stacji radiowej, która pozwoli wyjść z mroku i cieszyć się życiem wolnym od cierpienia. Przedłużając promocję nowego krążka, The Weeknd zaproponował taneczny „Take My Breath” w stylu Diany Ross. W „Sacrifice” o wiele większą rolę odegrał głos wokalisty operujący w wysokich rejestrach.

Koncert przypominał didżejski set, a płyta Narodowego stała się największym parkietem w Warszawie, gdzie rytm dyktowały remiksy – najczęściej Swedish House Mafia. Mieliśmy też paradę hitów znanych z duetów The Weeknd – m.in. „Lost in the Fire”.

Wokalista, mający mocną pozycję we współczesnym show-biznesie, nie bał się też wykonywać przebojów swoich wielkich rywali bądź przyjaciół. Usłyszeliśmy „Hurricane” Kanye Westa, „Crew Love” Drake’a, a także „Another One of Me” Diddy’ego, co jest sporą sztuką, ponieważ sam autor tej piosenki nie wydał. Dopiero przed „Faith” The Weeknd zdjął maskę, którą oddaje hołd zmarłemu raperowi FM Doom.

Nie mogło zabraknąć spokojniejszego motywu „Die For You” i śpiewanego oraz rapowanego na zmianę „Starboy”, który na Spotify ma już kosmiczną liczbę odtworzeń – 2,6 miliarda!