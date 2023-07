Nie żyje Tony Bennett, mistrz amerykańskiego śpiewnika

Standardy i MTV Unplugged

Następna dekada i początek lat 60. uczyniły z Tony’ego Bennetta gwiazdora, a on zaś w 1962 roku wniósł do amerykańskiego śpiewnika wielki przebój, który na zawsze związał się z jego imieniem – „I Left My Heart in San Francisco”. Kolejne dekady rocka, heavy metalu, punk rocka i muzycznej telewizji MTV nie przeszkodziły mu w kontynuowaniu kariery. Jego album „MTV Unplugged” zdobył nagrodę Grammy w kategorii: płyta 1994 roku, na jednej z gal MTV Music Award Tony Bennett śpiewał obok Red Hot Chili Peppers. Sam też zdobył 18 nagród Grammy w różnych kategoriach oraz tę jedną, szczególnie cenną – za osiągnięcia życia.

Oczywiście pozostawał wierny szlachetnej muzyce rozrywkowej z „american songbook”, ale nie stronił też od jazzu. Chętnie dopierał sobie partnerów – Amy Winehouse, Arethę Franklin, orkiestrę Counta Basiego czy pianistę Billy’ego Evansa. Na wydanym w 2008 roku albumie „Duets. An American Classic” zaproszenie do wspólnego śpiewania z 82-letnim Tonym Bennettem przyjęli m. in, Michel Bublé, Elvis Costello, Celine Dion, Elton John, Diana Krall, k.d. lang, Paul McCartney, George Michael, Sting, Barbra Streisand czy Stevie Wonder. Ilu innych wokalistów potrafiłoby zgromadzić takie towarzystwo?