Led Zeppelin na sprzedaż. 670 mln dolarów w grze

Menedżer Led Zeppelin Peter Grant posiadał 20 procent udziałów w ich muzyce i po śmierci przekazał je w równych udziałach swoim dwóm córkom. W wywiadzie dla „The Times” Helen Grant mówi, że ona i jej siostra odziedziczyły po 10 procent udziałów po śmierci ojca w 1995 roku, a teraz sprzedaje swój udział.

Chociaż sprzedaż katalogów artystów zyskała na popularności w ostatnich latach, transakcja związana z Led Zeppelin jest opisywana jako „dość rzadka” nie dotyczy bowiem całości katalogu.

Sprzedażą zajmuje się londyńska firma New Media Law, a w rozmowie z Music Business Worldwide, Ian Penman z firmy potwierdził, że umowa obejmuje udział w prawach do nagrań muzycznych, prawach do publikacji, a także udział w prawach do znaków towarowych, w nazwie i logo.

Penman dodał, że kiedy Helen pierwotnie ogłosiła, że rozważa sprzedaż swojego udziału, zwrócono się do niej z „kilkoma ofertami, z ogromnym zainteresowaniem ze strony niektórych największych nazwisk w branży”.