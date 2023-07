The Rolling Stones przyłapani na nagrywaniu teledysku do nowej płyty

„Mick dał do zrozumienia, że jest zachwycony utworem, więc to bonus, ale na tym kończy się mój „powrót”. Czy skończymy dzisiaj rozmawiać o Stonesach?”

Zanim poznamy datę premiery pierwszego od lat studyjnego albumu Stonesów, na którym innym basistą będzie Paul McCartney, do sieci trafi „Forty Licks”, kompilacja z 2002 r. z okazji jubileuszu 40-lecia The Rolling Stones. Zagości w serwisach cyfrowych 26 lipca. Dwa dni później do sprzedaży trafi limitowany boks z czterema winylami.

„Forty Licks” to 2,5-godzinna kolekcja m. in. 20 singli z amerykańskiej pierwszej dziesiątki. Pierwsze wydanie albumu sprzedało się w 7 mln egzemplarzy na całym świecie. Od tamtej pory „Forty Licks” uznawany jest za główną antologię hitów zespołu.



Była to pierwsza kolekcja, która zgromadziła zarówno nagrania z wczesnych płyt wydanych przez Decca UK/London US (ABKCO Records), jak i późniejszych po założeniu własnej wytwórni Rolling Stones Records.

Warto przypomnieć, że cztery nagrania miały premierę właśnie na albumie, m. in. „Don’t Stop”.

.