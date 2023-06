Joyce DiDonato, najsłynniejsza śpiewaczka amerykańska w Polsce

Muzyka i artyści amerykańscy stanowią rodzaj klamry dla festiwalu od 13 lat organizowanego przez Polską Filharmonię Kameralną Sopot, który stanowi atrakcję wakacyjną dla Sopotu i Trójmiasta oraz dla wielu turystów. To impreza, która muzykę poważną łączy z innymi gatunkami, dbając o to, by prezentowali ją artyści znakomici, w wielu przypadkach o światowej sławie.

Tegoroczny NDI Sopot Classic rozpocznie się1 lipca w Operze Leśnej wieczorem amerykańskim. Gośćmi sopockiej orkiestry, którą poprowadzi Marcina Nałęcz-Niesiołowski będą Lester Lynch i Leszek Możdżer.

Lester Lynch zaśpiewa gospel

Afroamerykański baryton Lester Lynch to śpiewak mający w dorobku wiele kreacji w dziełach Verdiego, Pucciniego czy Wagnera. W Operze Leśnej zaśpiewa to, co mu szczególnie bliskie – gospel, musicalowe songi oraz fragmenty z „Porgy i Bess” Gershwina. Tego kompozytora wybrał też Leszek Możdżer, który zagra słynną Błękitną rapsodię”, a interpretuje ją porywająco. Zapowiada także własne improwizacje na kanwie „Summertime”.

Finał festiwalu – 9 lipca – będzie natomiast należał do Joyce DiDonato. To najsłynniejsza dziś śpiewaczka amerykańska. Jej rodzice chcieli, by zdecydowała się na spokojniejszą profesję i została nauczycielką muzyki, więc wielką karierę zaczęła stosunkowo późno, gdy zadebiutowała w La Scali mając 30 lat. Potem jednak wszystko potoczyło się szybko.