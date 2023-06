Beyonce, czyli najbardziej kobiecy show roku

„Dangerously in Love” Destiny’s Child, z którymi Beyonce debiutowała, rozpoczął jej warszawski show we wtorek. Również w środę fanów czeka bezprecedensowa orgia hitów, tańca, mody, efektów specjalnych. Przynoszą ok. 7 mln dolarów wpływów co noc.