Red Hot Chili Peppers w Warszawie. Rockowa ekstaza

Obecny termin występu teraz można uznać za lepszy od zeszłorocznego, ponieważ RHCP zgodnie z przebojem „Can’t Stop” nie poprzestali w zeszłym roku na wydaniu jednej płyty – „Unlimited Love” 1 kwietnia, lecz dołożyli 14 października „Return of the Dream Canteen” z pozostałymi piosenkami z ostatniej sesji. To się wcześniej nigdy nie zdarzyło, potwierdziło dobrą chemię między muzykami, choć złośliwi mówili, że sprzedaż pierwszej płyty nie spełniła oczekiwań.

Według danych z końca zeszłego roku zespół rozprowadził łącznie 77 mln albumów i mógł się pochwalić 11,2 mld streamów w Spotify. Gołym okiem widać, że właśnie z Johnem Frusciante odnosił największe sukcesy. Już pierwsza płyta z nim „Mother’s Milk” sprzedała się w 2,6 mln kopii, co oznacza prawie trzykrotny skok wobec wcześniejszej „The Uplift Mofo Party Plan”, nagranej z pierwszym gitarzystą Hilelem Slovakiem. Warto dodać, że pierwsza aktywność płytowa Johna Frusciante w zespole jest równolatkiem naszej wolności z 1989 r.

Przełomowy okazał się album „Blood Sugar Sex Magik” (1991), mieszanka funky i rocka z ekstatycznymi solówkami Frusciante, który może się pochwalić sprzedażą blisko 15 mln kopii i 1,7 mld streamów. Potem Frusciante zaczął mieć podobne problemy co Slovak z heroiną i zastąpił go Dave Navarro z Jane’s Addiction.

Jednak to powrót Johna przyniósł kolejny skok wartości akcji zespołu i najwyższe notowania na muzycznej giełdzie w jego historii: album „Californication” (1999) sprzedał się w ponad 16 mln egzemplarzy i osiągnął poziom blisko 3 mld streamów. „By the Way” (2002) ma sprzedaż blisko 10 mln egz., podwójny zaś album „Stadium Arcadium” (2006) lekko powyżej 7,1 mln egz., co przy klasie nagrań („Dani California) może dziwić, ale trzeba pamiętać, że płyta kompaktowa wchodziła wtedy w fazę kryzysu. Popularność tego nośnika od 2000 do 2007 r. spadła o połowę, zaczynała się era digitalu.

Widać to najlepiej na przykładzie dwóch płyt nagranych po drugim odejściu Frusciante z jego młodszym kolegą Joshem Klinghofferem. „I’am with You” sprzedało się w 2,3 mln egz., zaś „The Gateway” w 1,3 mln egz. Jeśli trzeci powrót Frusciante uznano za gwarancję wyższej sprzedaży – wszystkich spotkał zawód: „The Unlimited Love” rozeszło się w 560 tys. egz., zaś „Return of the Dream Canteen” w 140 tys. egz. Łączna liczna streamów z obu tych krążków w Spotify wyniosła ponad 300 mln.