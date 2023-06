Hronowski o protestach ws. Mystic Festival: To nasze święto, nasze Boże Ciało

Każdy ma prawo spędzać czas, jak sobie życzy. Ja nic nie mam przeciwko temu, że jest Boże Ciało i są procesje – one kompletnie mi nie przeszkadzają.

Festiwal, na który przyjeżdzają trzy pokolenia

Współorganizator wydarzenia zapytany został, czy politycy boją się Mystic Festival, ze względu na przylepianie mu łatki tego, że wspiera satanizm. - To jest bardzo powierzchowne podejście do sprawy. My staramy się łamać te stereotypy. Mamy łatkę nie tyle satanizmu, co grozy. Nie wiem czy jest drugi taki festiwal w Polsce, na który przyjeżdzają już trzy pokolenia ludzi – dziadkowie, ich dzieci i wnuki. Nie jest to może rodzinna impreza, ale fanatyczna miłość do tego gatunku sprawia, że się tam razem pojawiają. To, że Polaków dzieli polityka i religia, jest złe. My nie dzielimy ludzi. Nie dyskryminujemy osób, które są innych wyznań. Na naszym festiwalu są też katolicy. Nie ma to dla nas żadnego znaczenia - łączy nas muzyka i atmosfera. To nasze święto, nasze Boże Ciało - podkreślił Arkadiusz Hronowski.

Krytyków festiwalu często burzy także fakt, że odbędzie się on w Stoczni Gdańskiej w dniach 7-10 czerwca, a więc w Boże Ciało. - Nie wydaje mi się, że jeżeli jest święto kościelne, to muszą się mu podporządkowywać wszyscy obywatele. Jest demokracja i każdy ma prawo do swojego święta - powiedział współorganizator Mystic Festival. - Równie dobrze moglibyśmy uchwalić święto metalowca i co? Podczas takiego święta 38 milionów Polaków musiałoby machać głową i słuchać metalu? To jest absurd. Każdy ma prawo spędzać czas jak sobie życzy. Ja nic nie mam przeciwko temu, że jest Boże Ciało i są procesje – one kompletnie mi nie przeszkadzają. Niech każdy sobie żyje w swoim świecie - podkreślił Hronowski.

"Niech tereny postoczniowe służą jedności, a nie wiecznym podziałom"

- Tak, miejsce, w którym odbywa się festiwal, to święte miejsce dla polskiej demokracji. Dzięki temu, że w tym miejscu zaczęła się nowa era dla naszego kraju, dziś możemy organizować na tych terenach imprezy. Nie palimy opon i nie kłócimy się, ale jednoczymy. Niech te tereny postoczniowe służą właśnie temu, a nie wiecznym podziałom - zaznaczył Arkadiusz Hronowski.

Zdaniem dyrektora sopockiego SPATiF-u, ataki na festiwal „uaktywniają się, kiedy na horyzoncie Trójmiasta pojawia się zespół Behemoth”. - Jest taki stereotyp, że Nergal, czyli Adam Darski, jest naczelnym antychrystem. Szczyt ataków już chyba za nami, bo najwięcej szumu było wokół słynnego spektaklu podarcia Biblii - powiedział. - Te ostatnie ataki to było już wytracenie tematu i próba zaistnienia. Każdy ma prawo do protestu i może pokazywać, co mu się nie podoba. Ale nie dajmy się zwariować – nie możemy się podporządkować jednej słusznej religii czy doktrynie - podkreślił Arkadiusz Hronowski, współorganizator Mystic Festival.