Zaczęła się prezentacja piosenek z niewydanej jeszcze płyty „i/o”. Premiery trzynastu kompozycji są w tym roku związane z trzynastoma pełniami Księżyca. W Krakowie księżyc świecił na okrągłym ekranie, a my mieliśmy okazję w magiczny sposób przeżyć jedenaści pełni w jeden wieczór, ponieważ aż tyle nowych nagrań zagrał Gabriel 18 maja.

Na pierwszy ogień poszedł „Panopticom”, który znamy jako singiel, potem usłyszeliśmy „Four Kinds of Horses” i „i/o”, w którym wokalista śpiewał przebojowo, że jest częścią wszystkiego.

Tak jak Gabriel mówił wcześniej, koncert to próba sił między artystą i publicznością. Artysta chce grać nowe piosenki, większość fanów chce usłyszeć na żywo, to co już uwielbia. Pierwszą klasyczną kompozycją był potężnie, wręcz free-jazowo wykonany „Digging in the Dirt”. Gabriel ubrany jak egzotyczny mędrzec - w kamizelkę, spod której wylewała się dłuższa koszula - przemienił się wtedy w dynamicznego performera. Akcentował krokami tańca oraz zdecydowanym ruchem mikrofonu i dłoni - rytm piosenki.

Rozpoczynając grać jedną z kompozycji na klawiszach pomylił się, za co przeprosił, ale to była jedyna wpadka wieczoru, zaś perfekcję wykonań dobrze ilustrowały wizualizacje i las nietypowych reflektorów w formie nawiązującej do idealnej figury koła. Taki był wspomniany już ekran, ruchomy i podświetlany na krawędziach, a także cała bateria świateł, których rzędy wirowały to w dół, to w górę, jak kosmiczne dyski. Publiczność odleciała, gdy Gabriel zagrał „Sledgehammer”: poderwała się na nogi z krzeseł w jedną sekundę, zaś wokalista, Tony Levin i gitarzysta David Rhodes wykonali w trio swój słynny synchroniczny taniec. Potem, ku zaskoczeniu wszystkich, rozpoczęła się przerwa.

Gabriel przygotował bowiem widowisko w dwóch aktach, wymagające jak w teatrze zmiany scenografii. Gdy powrócił podczas „Darkness” widzieliśmy jego czarny cień w kapeluszu rzucający się na plastikową zastawkę, podzieloną na klatki jak taśma analogowego filmu do aparatu. Na drugą postać koncertu wyrosła Ayanna Witter-Johnson, o której w mieście Skaldów trzeba powiedzieć: najpiękniejsza wiolonczelistka. I najlepsza.