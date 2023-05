Szwedka drugi raz wygrała Eurowizję

Trzecie miejsce z 362 punktami zajęła izraelska wokalistka Noa Kirel z piosenką "Unicorn", a choreografia zaprezentowana podczas utworu była niezwykle efektowna i mogłaby obdzielić wiele występów. To właśnie na Izraelkę powędrowało z Polski 12 punktów.

Władze Eurowizji nie zgodziły się, by podczas finału organizowanego w Liverpoolu w zastępstwie Ukrainy – rok temu zwyciężyła w Mediolanie – przemówił prezydent Zełenski. Tłumaczyły to apolitycznością konkursu. W czasie, gdy na scenie w Liverpoolu występował ukraiński zespół Tvorchi z utworem "Heart of Steel" – na ich rodzinne miasto Tarnopol, położone w zachodniej Ukrainie, ponad sto kilometrów na wschód od Lwowa, leciały rosyjskie bomby.

Ukraińcy skończyli konkurs na wysokim, szóstym miejscu.

Reprezentantka TVP Blanka z piosenką „Solo” z 93 punktami zajęła dziewiętnastą pozycję - daleką w stawce 26 wykonawców i zespołów. Polskę w przeglądzie charakterystycznych momentów z wcześniejszych finałów przypomniała brytyjska prezenterka, ubijająca masło jak w teledysku Donatana i Cleo.

O największej katastrofie mogą mówić gospodarze: Wielka Brytania zajęła przedostatnie miejsce, zdobywając 24 punkty. Ostatnie były Niemcy z 18 punktami.