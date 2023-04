Zmarła Nora Forster. Dla niej punk chciał śpiewać w Eurowizji

„Z ciężkim sercem dzielimy się smutną wiadomością, że Nora Forster, żona Johna Lydona od prawie pięciu dekad – zmarła. Nora od kilku lat żyła z chorobą Alzheimera. W tym czasie John stał się jej pełnoetatowym opiekunem” – poinformował menedżment PiL.

Wcześniej, w styczniu media obiegła informacja, że John Lydon, znany wcześniej jako Johnny Rotten z Sex Pistols, walczy o udział w konkursie Eurowizji’23, by zaśpiewać dla żony, która walczy z Alzheimerem. Chciał w ten sposób zwiększyć świadomość Europejczyków na temat choroby.

Były frontman Sex Pistols zaśpiewał w konkursie "Hawaii", ale w głosowaniu odpadł. Zajął dopiero czwarte miejsce.

Wcześniej mówił: „Robię to, by nagłośnić wiedzę o torturach, jakie wiążą się z chorobą Alzheimera. Temat jest zamieciony pod dywan, a przypominając go, zbliżymy się być może do stworzenia lekarstwa”.