25 i 26 sierpnia na festiwalowej scenie tegorocznej edycji Rockowej Nocy obok ogłoszonych wcześniej zespołów Vader i WaluśKraksaKryzys zobaczymy i usłyszymy „zdrajców metalu”- Nocnego Kochanka oraz świeże spojrzenie na rocka alternatywnego - Dziwną Wiosnę. Kolejne muzyczne ogłoszenia mają się pojawić już wkrótce. Organizatorami Rockowej Nocy są Estrada Rzeszowska oraz Rzeszów Stolica Innowacji, a partnerami strategicznymi są agencja Arto-Music&Media i Politechnika Rzeszowska.

Nocny Kochanek gra klasyczny heavy metal inspirowany gigantami gatunku. Grupa powstała w 2012, jako alter ego Night Mistress. Muzycy wykorzystując humor, dystans do świata, pastisz i gry językowe, rysują obraz polskiej subkultury metalowej i nie tylko. Aktualnie to stali bywalcy muzycznych rankingów popularności. Przez kilka ostatnich lat zaliczyli największe sceny klubowe i festiwalowe w Polsce, a ich koncerty wyprzedają się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Swój frekwencyjny rekord pobili w 2018 roku na festiwalu Pol’and’Rock w Kostrzynie nad Odrą, gdzie zgromadzili ponad 700 tysięczną publiczność. W październiku 2020 roku ich album „Randka w Ciemność” uhonorowany został najważniejszą nagrodą muzyczną w kraju – Fryderykiem jako najlepszy album roku w kategorii metal. Najświeższe wyróżnienia na koncie Nocnego Kochanka to statuetki Płyta Rocku, Zespół Rocku i Wokalista Rocku przyznane podczas marcowej Gali Płyty Rocku Antyradia oraz nominacja do Fryderyka 2023 w kategorii Album Roku Metal za płytę „O Jeden Most Za Daleko”.

Dziwna Wiosna to warszawskie trio grające brudne i piękne rockowe piosenki. Gitarzysta i wokalista Dawid Karpiuk, perkusista Łukasz Moskal i basista Wojtek Traczyk zaczęli grać razem w 2018 roku jako Superhuman Like Brando. Wiosną 2020 roku, kiedy pandemia zamknęła miliardy ludzi w domach i pogrzebała stary świat, postanowili zacząć od nowa. Tak powstała Dziwna Wiosna. Zaczęli od „Niepewności”, wydanej w sierpniu 2020 piosenki, która jest historią o miłości, z walącym się światem w tle. Potem był jeszcze niepokojący „Sen”, przebojowe „Stracone” i „Odejdź” i „Miłość bez końca”. Wszystkie te numery hulały w radiach jak szalone. W sierpniu 2021 zespół wydał swój debiutancki album, za który otrzymał nominację do Fryderyka. Latem zespół zagrał na największych festiwalach muzycznych w Polsce takich jak Pol’and`Rock, Męskie Granie, Olsztyn Green Festiwal oraz wystąpił na Tarczyński Arena jako support zespołu Kings Of Leon. W tym roku ma się ukazać ich drugi album studyjny.

18-ta edycja Rockowej Nocy odbędzie się w dniach 25-26 sierpnia w Rzeszowie, na terenie Miasteczka Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej.