Wszystkie te sytuacje związane są z twardymi negocjami pomiędzy chińskim właścicielem aplikacji mobilnej a największymi koncernami, czyli Universalem, Sony i Warnerem.

W 2022 r. spodziewano się od TikToka dużych tantiem, ponieważ miał ponad miliard użytkowników z szacowanymi na 12 mld dolarów wpływami, a więc trzykrotnie wyższymi niż w 2021 r. TikTok płacił trzy centy za każdy nowy filmik, w którym odtwarzana jest piosenka. Milion odtworzeń to 30 tys. dolarów.

Negocjacje między koncernami nie poszły jednak gładko i właśnie wtedy Australia stała się rynkiem próbnym. Platforma ograniczyła dostęp do muzyki dużych wytwórni w ramach testu reakcji użytkowników. Katastrofy nie było, być może dlatego, że TikTok to domena najmłodszych, a wręcz niepełnoletnich. Usunięcie treści głównych wytwórni nie miało dużego wpływu na zaangażowanie użytkowników w serwisie.

Teraz zaś TikTok uruchomił w Australii niezależną platformę dystrybucyjną SoundOn, która zaczęła działalność wcześniej w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Indonezji.

Platforma umożliwia artystom przesyłanie ich muzyki bezpośrednio do TikTok, a także może dystrybuować muzykę artystów na platformy takie jak Spotify, Apple Music i Instagram. Oczywiście z pominięciem dużych koncernów fonograficznych.

TikTok potwierdził też, że na partnera dystrybucyjnego SoundOn została wybrana platforma dystrybucji cyfrowej TuneCore, należąca do rywala Universalu, Warnera i Sony, czyli francuskiego Believe. Oznacza to, że artyści, którzy przesyłają swoją muzykę do TikTok SoundOn, dystrybuują ją na inne platformy (Spotify, Apple Music itp.) za pośrednictwem TuneCore, którego właścicielem jest Believe.

Jak pisze portal MBW, TikTok planuje wykorzystać wszystkie te działania w kolejnej rundzie negocjacji licencyjnych z głównymi firmami.

Co ciekawe, gdy Tik Tok negocjuje tantiemy, SoundOn wypłaca 100 proc. tantiem twórcom muzyki w pierwszym roku i 90% później, z szeroką gamą dostępnych narzędzi promocyjnych i wsparcia.

SoundOn podkreśla, że współpracujący z nim artyści podpisali umowy płytowe i wydawnicze oraz pracowali ze współautorami i „ugruntowanymi nazwiskami ”. To Abby Roberts i Chloe Adams w Wielkiej Brytanii oraz Games We Play i Muni Long w USA.

Ollie Wards, dyrektor muzyczny TikTok ANZ, powiedział: „Widzowie TikTok wykazali się apetytem na odkrywanie muzyki, więc współpraca z wschodzącymi artystami i twórcami muzycznymi w celu pomocy w dystrybucji i promocji ich muzyki wydaje się naturalnym kolejnym krokiem.

Warto poznać też firmę Believe, wcześniej znaną jako Believe Digital, z siedzibą we Francji. Zajmuje się muzyką cyfrową i w ma swoim portfelu kilka liczących się wytwórni: TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack i AllPoints.

W 2021 Believe wygenerował roczne przychody w wysokości 682 mln USD.