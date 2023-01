John Lydon powiedział, że walczy o reprezentowanie Irlandii w tegorocznym konkursie piosenki Eurowizji przede wszystkim dlatego, by zwiększyć świadomość Europejczyków na temat choroby Alzheimera, która dotknęła jego żonę Norę Forster, z którą dzieli życie od 48 lat.

Były frontman Sex Pistols pojawi się ze swoim zespołem Public Image Ltd w programie „Late Late Show” 3 lutego, by wykonać „Hawaii”, list miłosny do swojej chorej żony.

„Robię to, by nagłośnić wiedzę o torturach, jakie wiążą się z chorobą Alzheimera” - powiedział wokalista, który posiada irlandzki paszport i obywatelstwo amerykańskie. „Temat jest zamieciony pod dywan, a przypominając go, zbliżymy się być może do stworzenia lekarstwa”.

Wieść o występie 66-letniego byłego punka w konkursie kojarzonym z kiczowatymi piosenkami wywołała zdziwienie, jednak Lydon zasugerował, że „strona irlandzka” od lat zabiegała o jego występ w Eurowizji.

Piosenka „Hawaii” ukaże się na singlu oraz na płycie „End Of World” jeszcze w tym roku.

Tytuł piosenki nawiązuje do wspaniałych wakacji piosenkarza z żoną Norą w latach 80.

Lydon poznał swoją przyszłą żonę w sklepie Vivienne Westwood Sex w 1975 roku i poślubił ją cztery lata później. Wspominał: „Jej absolutna niezależność utkwiła mi w pamięci. Myślała absolutnie niezależnie, była nieświadoma aktualnej mody. Oczywiście kazano jej się do mnie nie zbliżać. „On jest okropny”, mówiono jej, co, oczywiście, wzbudziło jej zainteresowanie”.

Od czasu diagnozy choroby żony w 2018 r. były punk stał się jej głównym opiekunem: robi zakupy i gotuje posiłki, które Forster uważa za „wystarczająco zabawne”.