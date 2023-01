Kiedy Elvis Presley zmarł w 1977 roku, Lisa Marie miała zaledwie dziewięć lat. Swoją jedyną córkę uczynił główną spadkobierczynią, ale z majątku ojca miała w pełni korzystać dopiero po skończeniu 30 lat.

Reklama

Wychowywała ją matka ze swoim partnerem, który molestował seksualnie nastoletnią Lisę Marie, o czym po latach sama poinformowała media. Lubiła w ogóle przedstawiać swoje życie jako pełne traumatycznych zdarzeń, co zresztą w znacznej części było prawdą. Już jej dzieciństwo nie było łatwe, rodzice rozwiedli się, gdy miała pięć lat. A potem śmierć ojca sprawiła, że znalazła się w orbicie zainteresowań mediów.

Jako dorosła kobieta postanowiła spróbować swoich sił w show biznesie. Na początek podparła się sławą ojca. W 1997 roku ukazał się jej teledysk do utworu „Don’t Cry Daddy”, który kilkanaście lat wcześniej nagrała z Elvisem. Jej debiutancki album „To Whom It May Concern” (2003) w Stanach odniósł sukces. Zyskał status Złotej Płyty za sprzedanych pół miliona egzemplarzy. Działało jednak ciągle nazwisko ojca. Zresztą ona w wywiadach opowiadała, że jako dziecko lubiła śpiewać stojąc przed lustrem. Pewnego dnia zobaczył to ojciec i wtedy zaczął ją uczyć.

W 2005 roku idąc za ciosem wydała drugi album „So What”, ale powtórki sukcesu nie było. Podobnie stało się w przypadku płyty „Storm & Grace”, która ukazała się w 2012 roku. Jako wokalistka starała się nawiązać do muzycznych korzeni wychowanego na południu Stanów Elvisa. Jej piosenki, zwłaszcza z trzeciego albumu, to mieszanka folku, country i bluesa.

Reklama

Znacznie większe zainteresowanie budziło jej życie prywatne. Za mąż wychodziła cztery razy. Po raz pierwszy w 1988 roku, za wokalistę i muzyka Danny’ego Keougha. Ten związek przetrwał sześć lat, pozostało po nim dwoje dzieci: córka Riley i syn Benjamin, który rok temu w wieku 27 lat popełnił samobójstwo. To była kolejna wielka trauma dla Lisy Marie Presley.

Następnym mężem był Michael Jackson. Ślub zawarty w 1994 roku stał się medialną sensacją, ale małżeństwo przetrwało zaledwie dwa lata, co zresztą nie stanowiło zaskoczenia. Potem Lisa Marie Presley przyznawała w wywiadach, że zorientowała się, że małżonek bardziej interesuje się małymi chłopcami. Równie krótkie (2002-2004) okazało się małżeństwo z Nicolasem Cage’em. Aktor znajdował się wówczas w najlepszym okresie kariery, w 2003 roku za podwójną rolę braci bliźniaków w komedii „Adaptacja” otrzymał nominacje do Oscara i Złotego Globu.

Po raz ostatni Lisa Marie Presley spróbowała rodzinnego szczęścia poślubiając w 2006 roku gitarzystę Michaela Lockwooda. Pracowała z nim nad materiałem do swojej trzeciej płyty, razem też koncertowali. Urodziły się im bliźniaczki Finley i Harper. W 2016 roku Lisa Marie zażądała rozwodu, w sądzie tłumaczyła, że w komputerze męża znalazła pornografię dziecięcą.

Od tej pory żyła samotnie. Kilka dni temu, 8 stycznia w 88. rocznicę urodzin Elvisa odwiedziła jego posiadłość Graceland, z matką Priscillą uczestniczyły też w gali wręczenia Złotych Globów, by pogratulować Austinowi Butlerowi nagrody za kreację w filmie „Elvis”. A on dziękował im obu za pomoc w pracy nad tą rolą.

Powodem śmierci Lisy Marie Presley było nagle zatrzymanie akcji serca.