O śmierci Jeffa Becka poinformowała agencja AP. Doniesienia potwierdzono na profilu muzyka w mediach społecznościowych. "W imieniu jego rodziny z głębokim smutkiem dzielimy się wiadomością o śmierci Jeffa Becka" - czytamy w oświadczeniu.

Urodzony w 1944 r. brytyjski muzyk Jeff Beck był wirtuozem gitary. Popularność zyskał jako członek grupy The Yardbirds, w której w 1965 r. zastąpił Erica Claptona. Później sam został zastąpiony przez Jimmy’ego Page’a.

W 1968 r. Beck założył zespół The Jeff Beck Group, w którym wokalistą był - mało wówczas znany - Rod Stewart.

Sposób gry Jeffa Becka na nowo zdefiniował muzykę gitarową w latach 60. i wpłynął na rozwój takich rodzajów muzyli jak heavy metal, jazz-rock czy nawet punk - wspomina gitarzystę BBC.

Jeff Beck prowadził karierę solową oraz występował z innymi muzykami, był cenionym instrumentalistą sesyjnym. Nagrywali z nim m.in. Eric Clapton, Brian May, Rod Stewart, Tina Turner, John McLaughlin, Mick Jagger, Jon Bon Jovi, Alice in Chains, Roger Waters, Stevie Ray Vaughan, Stevie Wonder czy ZZ Top.

Jeff Beck, właśc. Geoffrey Arnold Beck, miał 78 lat.