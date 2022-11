Za produkcję „72 Seasons” odpowiadają Greg Fidelman oraz James Hetfield i Lars Ulrich. Materiał trwa ponad 77 minut i zawiera 12 utworów. To pierwsze pełnowymiarowe wydawnictwo Metalliki od „Hardwired… To Self-Destruct”, które ukazało się w 2016 roku.

James Hetfield wyjaśnia tytuł albumu: – Pierwsze 18 lat naszego życia to czas, w którym kształtują się nasze prawdziwe lub fałszywe oblicza. Nasi rodzice powiedzieli nam, „kim jesteśmy”. Możliwe jest zaszufladkowanie naszej osobowości. Myślę, że najbardziej interesującą kwestią w tym wszystkim jest nieustanne badanie bazowych przekonań oraz jak wpływają one na nasze postrzeganie świata współcześnie. Wiele z naszych dorosłych doświadczeń to rekonstrukcja lub reakcja na doświadczenia z młodości. Jesteśmy więźniami dzieciństwa lub uwolnimy się z bagażu, który ze sobą niesiemy.

Repertuar płyty „72 Seasons” prezentuje się następująco:

1. 72 Seasons

2. Shadows Follow

3. Screaming Suicide

4. Sleepwalk My Life Away

5. You Must Burn!

6. Lux Æterna

7. Crown of Barbed Wire

8. Chasing Light

9. If Darkness Had a Son

10. Too Far Gone?

11. Room of Mirrors

12. Inamorata

Metallica podała także daty koncertów w 2023 i 2024 roku. Trasa „M72”, organizowana przez Live Nation, to dwa koncerty w każdym z zaplanowanych miast. Show opatrzono podtytułem „No Repeat Weekend”, co oznacza, że oba koncerty w danym mieście będą miały różną setlistę i różne suporty.

Sprzedaż dwudniowych biletów rozpocznie się 2 grudnia, a za pośrednictwem specjalnych stron będzie można również zamówić album „72 Seasons” w przedsprzedaży. Bilety na pojedyncze koncerty trafią do sprzedaży 20 stycznia.

Tournee zacznie się 27 kwietnia w Amsterdamie. Na mapie tournée nie mogło zabraknąć Polski. Na PGE Narodowym w Warszawie Metallica wystąpi 5 i 7 lipca.