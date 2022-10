Jak donosi „Wall Street Journal” przejęcie było częścią większej operacji kupna za 2 miliardy dolarów katalogu „niezależnego” wydawcy Primary Wave Music.

Chociaż Joey Ramone, urodzony jako Jeffrey Hyman, nie był głównym autorem piosenek Ramones, wokalista napisał wiele z największych hitów, w tym „I Wanna Be Sedated”, „Judy Is a Punk”, „Beat on the Brat”, „ Swallow My Pride” i „Rock n' Roll High School”.

Muzyk zmarł w 2001 roku w wieku 49 lat.

Suma kontraktu nie rzuca na kolana, zwraca jednak uwagę to, że to pierwsza umowa przejęcia punkowych nagrań.