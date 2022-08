Comiesięczne dane zmieniają się każdego dnia, lecz nie zmienia się światowy artysta nr 1. Ten rok jest zdominowany przez dwóch: The Weeknd był pierwszy przez pierwsze kilka miesięcy, potem zastąpił go Ed Sheeran. Obecnie Ed Sheeran i Justin Bieber mają najwięcej słuchaczy miesięcznie w Spotify. Z nieco ponad 84 milionami słuchaczy Ed pozostaje na szczycie, choć nie wydał nowego albumu od października 2021 r. Drugi w podsumowaniu jest Justin Bieber, który ma 79,66 miliona słuchaczy miesięcznie. Jako trzeci uplasował się The Weeknd z 76,59 milionami słuchaczy miesięcznie.

spotify Inni artyści, którzy znaleźli się w aktualnym Top 20, to Dua Lipa, Harry Styles, Coldplay, Imagine Dragons i Drake. Czterech z obecnych sześciu topowych artystów na całym świecie - Sheeran, Dua Lipa, Harry Styles i Coldplay - to Brytyjczycy, pozostali dwaj - Justin Bieber i The Weeknd - są Kanadyjczykami.

Spotify ma 422 miliony użytkowników na świecie. Liczba wzrosła o 16 milionów kwartał do kwartału. Z 84,31 milionami słuchaczy miesięcznie Ed Sheeran jest obecnie słuchany przez około 20 proc. wszystkich użytkowników Spotify.