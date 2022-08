Ceniony u nas artysta z zespołem pojawi się 7 sierpnia 2022 w Arenie Gliwice i 8 sierpnia 2022 w ERGO ARENIE Gdańsk/Sopot.

Założony po rozpadzie The Birthday Party w 1982 roku zespół The Bad Seeds do tej pory wydał 17 albumów studyjnych, poczynając od „From Her To Eternity” w 1984 roku, po najnowszą płytę „Ghosteen”, która dostała pozytywne recenzje.

Formacja sprzedała do tej pory ponad 5 milionów albumów na całym świecie.