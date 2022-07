Płyta "The End, So Far" ukaże się 30 września. Wraz z ogłoszeniem premiery, zespół z Iowy opublikował główny singiel promujący wydawnictwo - "The Dying Song (Time To Sing)". Za reżyserię klipu do utworu odpowiada członek formacji, M. Shawn Crahan znany też jako Clown.

- Nowa muzyka, nowa sztuka, nowe początki. Szykujcie się na koniec - zapowiada album Crahan.

Nad brzmieniem płyty czuwali muzycy Slipknot i Joe Barresi. Na "The End, So Far" znalazł się opublikowany teraz "The Chapeltown Rag". Poprzednia płyta "We Are Not Your Kind" jako trzecia z rzędu dotarła na szczyt zestawienia "Billboardu". Płyta pojawiła się też wysoko na listach sprzedaży w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Meksyku, Niemczech, Francji czy Szwecji.

Nagradzani Grammy metalowcy ze Slipknot są właśnie w trakcie trasy, w ramach której 7 sierpnia wystąpi w trójmiejskiej Ergo Arenie.