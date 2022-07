Wiele piosenek ze ścieżek dźwiękowych filmów i seriali zdobywa serca fanów. Udowodniła to ostatnio piosenka Kate Bush "Running Up That Hill", która wróciła na listy przebojów po tym, jak pojawiła się w 4. sezonie serialu Netflixa "Stranger Things". Po 37 latach od pierwszego wydania, dzień po pojawieniu się w serialu była w Polsce odtwarzana o 1300 proc. częściej niż średnio w poprzednich dniach.