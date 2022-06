LOTOS Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa po marcowym prologu znakomitego amerykańskiego pianisty Brada Mehldaua w nowej sali koncertowej Cavatina Hall po raz drugi odbywa się w czerwcu, organizowana przez obchodzące 25-lecie Stowarzyszenie Sztuka Teatr.

We wtorek, 21 czerwca, wyjazdową odsłonę w katowickiej sali NOSPR stanowić będzie koncert SFJazz Collective. To pozbawiona przywództwa formacja o zmiennym składzie, która powstała w 2004 r. przy SFJAZZ Centre w San Francisco. Zaprezentują m.in. kompozycje z najnowszego albumu „New Works Reflecting the Moment”. Dziewięcioosobową supergrupę tworzą: saksofonista, flecista Chris Potter, saksofonista tenorowy Dávid Sanchez, trębacz Etienne Charles, wibrafonista Warren Wolf, pianista Edward Simon, basista Matt Brewer, perkusista Kendrick Scott oraz wokaliści: Gretchen Parlato i Martin Luther McCoy.

W piątek, 25 czerwca, w Cavatina Hall wystąpi gitarzysta Al Di Meola. Wszyscy kojarzą go z albumem „Friday Night in San Francisco” nagranym z Johnem McLaughlinem i Paco de Lucią. Na Zadymce wystąpi w trio, wykonując m.in. kompozycje Lennona i McCartneya, które nagrał w Abbey Road Studios z myślą o doskonale przyjętych dwóch albumach dedykowanych The Beatles.

W sobotę, 26 czerwca, wystąpi zespół pianisty Chucho Valdesa i saksofonisty Paquito D’Rivery Reunion Sextet. Obaj są członkami legendarnej, kubańskiej grupy Irakere, którą założyli w 1973 r. i nigdy nie rozwiązali. Valdes jest uważany za najważniejszego twórcę jazzu afrokubańskiego, D’Rivera zaś za najwybitniejszego wirtuoza, który jest ceniony w świecie muzyki klasycznej, jak i latynoskiej. Ich występy należą do najważniejszych wydarzeń festiwali na świecie.

Atrakcji nie zabraknie wcześniej. W czwartek (23 czerwca) zaplanowano wieczór w schronisku na Szyndzielni „Śląsk z góry na dół”. Publiczność, która na górę wjedzie kolejką, wysłucha eksperymentalnej formacji Hizbut Jámm. Zespół pod wodzą Raphaela Rogińskiego i Pawła Szpury eksploruje muzykę z Afryki Zachodniej. Współpracuje z nimi Mamadou Ba z Senegalu. Dołączy do nich Noums Balani Dembele, utalentowany harfista i balafonista z Burkina Faso. Na Szyndzielni zagra też Rodziewicz Quartet, którego lider zwyciężył w kategorii „Saksofon barytonowy” plebiscytu czytelników magazynu „Jazz Forum”.

Inne atrakcje to polska supergrupa trębacza Piotra Damasiewicza Power of the Horns Ensemble, a także wieczór kubański w Cavatina Hall podczas sobotniej Gali Festiwalowej. Otworzy ją koncert „Tribute to Zbigniew Namysłowski” w wykonaniu wokalistki Mary Rumi i puzonisty Jacka Namysłowskiego – córki i syna zmarłego niedawno jazzmana.

Ekscytująco zapowiada się piątkowy wieczór w Klubie Klimat „Okolice Jazzu – Klubowa Noc – Warszawa/Paryż” z udziałem polskiej formacji Nervy i francuskiej Electro DeLuxe. Ta druga słynie z oryginalnej fuzji groove’u, heavy jazzu i funku dającej radość z bliskiego kontaktu z publicznością. Odnieśli komercyjny sukces we Francji, a niemal każdy z ich ostatnich albumów trafiał na pierwsze miejsce jazzowych list przebojów.

Na Rynku Bielska-Białej stanie scena, którą w weekend zawładnie muzyka taneczna.

Ciekawie zapowiada się środowy wieczór. Urodzona w USA duńska perkusistka polskiego pochodzenia Marilyn Mazur zaprezentuje zespół złożony z najważniejszych kobiet skandynawskiego jazzu Shamania. Taki tytuł miał album tej oryginalnej formacji tworzącej fascynujące dźwięki na pograniczu muzyki współczesnej, etnicznej, jazzowej i fusion. Wysłuchanie tego spektaklu improwizowanych dźwięków ułatwią melodyjne motywy skandynawskiej muzyki folkowej.

Atrakcją tego samego wieczoru będzie występ polskiej supergrupy pod wodzą trębacza Piotra Damasiewicza Power of the Horns Ensemble w programie z płyty „Polska”. Skład zespołu z saksofonistą Maciejem Obarą i pianistą Dominikiem Wanią wzorowany jest na amerykańskich awangardowych zespołach jak Art Ensemble of Chicago czy Sun Ra Arkestra. Natomiast inspiracją dla kompozycji Damasiewicza byli polscy jazzmani: Piotr Wojtasik, Tomasz Szukalski i Tomasz Stańko. Będzie to rzadka okazja posłuchania na żywo jednego z najciekawszych polskich zespołów jazzowych. Wieczór kubański w Cavatina Hall podczas sobotniej Gali Festiwalowej otworzy koncert „Tribute to Zbigniew Namysłowski” w wykonaniu zespołu wokalistki Mary Rumi i puzonisty Jacka Namysłowskiego – córki i syna zmarłego niedawno wielkiego polskiego jazzmana. Usłyszymy muzykę z ich albumu „Depressed Lady”. W środę w Klubokawiarni Aquarium wystąpi Natalia Kordiak Quintet.

Na Rynku Bielska-Białej stanie scena, którą w weekend zawładnie muzyka taneczna. W sobotę zagra CUBANs reUNION Jose Torresa i Reia Ceballo z gwiazdami muzyki kubańskiej. Zaś w niedzielę City Bim Bum & Friends, którą w 2003 r. założył Wojciech Pęczek (aka Mamady Keita de Pologne) grający na afrykańskich instrumentach: bębnie djembe i 21-strunowej harfie zwanej korą.