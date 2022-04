Lista artystów, którzy wezmą udział w akcji i jej nagłośnieniu, jest imponująca. To m.in. The Weeknd, Alanis Morissette, Annie Lennox, Pharrell Williams, Billie Eilish, Billy Joel, Celine Dion, Elton John, Green Day, Katy Perry, Madonna, Miley Cyrus, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Ozzy Osbourne. A także zespoły Pearl Jam, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, U 2. Do udziału zaproszono także polskich artystów, m.in. Vito Bambino i Young Leosia.

Zniszczona Ukraina

Głównym celem internetowej akcji „Stand Up for Ukraine” jest zebranie miliardów w odpowiedzi na apel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

– Miliony Ukraińców miały własny dom, własne marzenia, własne spokojne miejsce, własny świat, który mogli zamknąć przed innymi lub otworzyć go dla wszystkich – powiedział. – Mieli własny dom, dopóki nie pojawiły się rosyjskie pociski, bomby. Dopóki nie przybyli najeźdźcy, którzy zniszczyli i spalili absolutnie wszystko. Setki miast i miasteczek jest unicestwionych, niektóre są obrócone w popiół, całkowicie spalone. Dlatego proszę was o wsparcie Ukrainy, o wsparcie Ukraińców z mottem „Stand Up for Ukraine”. Zapraszam wszystkich: muzyków, aktorów, sportowców, biznesmenów, polityków, wszystkich. Każdy, kto chce dołączyć do tego ruchu i „Stand Up for Ukraine”.

Akcja prowadzona w mediach społecznościowych, zainicjowana została przez Komisję Europejską i rząd Kanady we współpracy z międzynarodową organizacją Global Citizen. Konkretnym celem kampanii jest wsparcie osób przesiedlonych w Ukrainie oraz uchodźców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju.

Global Citizen ma nadzieję, że 8 kwietnia każdy, kto zaloguje się do mediów społecznościowych, zostanie zasypany wiadomościami od artystów i aktywistów wzywających do zdecydowanego wsparcia dla Ukrainy i rozwiązania kryzysu humanitarnego, który nasila się po inwazji armii rosyjskiej 24 lutego.

Użytkownicy mediów społecznościowych mają też zintegrować się, poznać, aby razem wywrzeć presję na przywódców rządów i korporacji, aby zapewnili dodatkowe fundusze potrzebne przesiedleńcom, którzy musieli uciekać z Ukrainy.

– Miliony ludzi uciekają przed bombami spadającymi na ukraińskie miasta – komentuje przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. – Świat musi stanąć w ich obronie. Unia Europejska zaspokaja potrzeby milionów uchodźców, których przyjmuje. Ale zrobimy kolejny krok. Odważni ludzie z Ukrainy zasługują na solidarność obywateli i państw na całym świecie. Razem możemy zapewnić im bezpieczny dom i wnieść trochę światła do ich życia w tej ciemnej godzinie.

Docenione polskie wsparcie

W uznaniu istotnej roli Polski, jaką odgrywa we wspieraniu uchodźców uciekających przed rosyjską inwazją, finał akcji „Razem dla Ukrainy” zaplanowano 9 kwietnia w Warszawie. Weźmie w nim udział prezydent RP Andrzej Duda wraz z przewodniczącą Ursulą von der Leyen, natomiast premier Kanady Trudeau będzie uczestniczył w wydarzeniu zdalnie.

– Cieszymy się, że tak znaczące wydarzenie na rzecz wsparcia dla Ukrainy odbędzie się w Warszawie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się i angażują w jego organizację. Polska wspiera naród ukraiński w jego bohaterskiej walce o wolną, niepodległą i suwerenną Ukrainę – podkreśla prezydent Andrzej Duda.

Podczas konferencji w warszawskich Łazienkach podsumowana zostanie cała kampania „Stand Up for Ukraine”.

Do Polski przybyło ponad 2,5 miliona uchodźców, a nasz kraj odgrywa rolę centrum pomocy humanitarnej, koordynując wsparcie Europy dla Ukrainy. Według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, z powodu wojny na Ukrainie pomocy potrzebuje około 12 milionów ludzi. Ponad 6,5 miliona zostało przesiedlonych wewnątrz kraju. W niecałe trzy tygodnie ponad 3,2 miliona ludzi uciekło do krajów sąsiednich, w tym prawie 2 miliony kobiet i dzieci.