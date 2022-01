WHO: Podawanie kolejnych dawek przypominających nie jest sensowną strategią

Eksperci WHO ostrzegli we wtorek, że powtarzanie dawek przypominających oryginalnej szczepionki przeciw Covid-19 nie jest sensowną strategią przeciwko pojawiającym się kolejnym wariantom koronawirusa. Wezwali do stworzenia nowej szczepionki, która lepiej będzie chronić przed transmisją wirusa.