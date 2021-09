The Rolling Stones rozpoczynają kolejną odsłonę „No Filter Tour" dopiero w niedzielę 26 września w St. Louis, ale na początku tygodnia zaproszeni goście mogli zobaczyć, jak najstarszy rock and rollowy zespół świata gra na Gillette Stadium w Foxboro. W programie poza największymi hitami znalazło się pierwsze na żywo wykonanie piosenki Chi-Lites „Troubles a-Comin" i „Living in a Ghost Town". Koncert był pierwszym występem po śmierci perkusisty Charliego Wattsa. Na jesienną odsłonę „No Filter" złoży się 13 koncertów w Stanach Zjednoczonych, które potrwają do listopada.

„To dla nas przejmujące doświadczenie" – powiedział Mick Jagger. „To nasza pierwsza trasa od 59 lat, którą kończymy bez naszego uroczego Charliego Wattsa. Wszyscy bardzo tęsknimy za nim. Jako przyjaciele na scenie i poza nią. Mamy tak wiele wspomnień o Charliem. Jestem pewien, że niektórzy z was, którzy nas wcześniej widzieli, również pamiętają Charliego. Mam nadzieję, że zapamiętacie go tak jak my. Chcielibyśmy zadedykować ten program Charliemu".

Jednocześnie odbył się nieoficjalny debiut perkusisty Steve'a Jordana, który jeszcze przed śmiercią Wattsa – z powodu spodziewanej hospitalizacji perkusisty – miał zagrać w zastępstwie.

– Nie mogę pozwolić, by fani, którzy z powodu pandemii długo czekali na nasze koncerty, poczuli się zawiedzeni – komentował wtedy Charlie Watts. 64-letni Steve Jordan jest piosenkarzem, autorem tekstów i producentem, który współpracował między innymi z Keithem Richardsem, Erikiem Claptonem, Bobem Dylanem, Billym Joelem, B.B. Kingiem czy Stevie Nicks.

Tymczasem 22 października w 40-lecie premiery ukaże się wznowienie albumu „Tattoo You", wylansowanego przez przebój „Start Me Up". Na drugim krążku „Lost & Found: Rarities" usłyszymy dziewięć niepublikowanych wcześniej nagrań: m.in. „Living in the Heart of Love" – teledysk trafił już do sieci – „Shame, Shame, Shame" Jimmy'ego Reeda, „Drift Away" Dobiego Graya i „Start Me Up" w wersji reggae. Kolekcjonerska wersja wydawnictwa zawierać będzie także dwupłytowy koncert „Still Life: Wembley Stadium 1982".

Tymczasem kilka dni temu Ronnie Wood wydał album „A Tribute To Jimmy Reed: Live at The Royal Albert Hall", nagrany ze swoimi poprzednikiem w Stonesach Mickiem Taylorem. – Zawsze byliśmy dla siebie mili – mówi Wood. A w dokumencie „Ktoś w górze mnie lubi", emitowanym przez Sundance Channel, opowiada, jak jego przejście do The Rolling Stones było tylko kwestią czasu i odpowiedniej chwili po skończeniu zobowiązań w Jeff Beck Group i The Faces.

Jimmy Reed to autor takich standardów jak „Baby, What You Want Me to Do", „Bright Lights, Big City", „Honest I Do", „You Don't Have to Go". Był jednym z idoli Hendrixa.

Ale wszystkich najbardziej interesuje odpowiedź na pytanie, kiedy ukaże się nowa płyta Stonesów, którą zapowiedział singiel „Living In A Ghost Town".