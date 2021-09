W czerwcu 2022 r. The Side-Eye Trio Pata Metheny'ego wystąpi w Bydgoszczy, Sopocie, Warszawie, Wrocławiu, Lublinie i w Bielsku-Białej. Premiera albumu i koncerty zostały przesunięte o rok w wyniku lockdownu. Ale Pat jest w wysokiej formie, o czym świadczy nowy album zarejestrowany we wrześniu 2019 r. w nowojorskiej Sony Hall.

Wystąpił tylko w trio, a mimo to w kilku utworach osiągnął brzmienie tak różnorodne i bogate, jak niegdyś z Pat Metheny Group. W Nowym Jorku towarzyszyli mu: grający na fortepianie i elektronicznych klawiaturach James Francies i perkusista Marcus Gilmore. Jednak w objazd po świecie Pat wybrał młodego, niezwykle utalentowanego Joego Dysona.

Gitarzysta zawsze miał dobrą rękę do muzyków, jacy trafiali do jego zespołów. Krytycy szczególnie podkreślają zalety wirtuoza syntezatorów Jamesa Franciesa. Specjalizuje się w odkrywaniu nowych brzmień, a jego wyobraźnia idealnie współgra z wizją Metheny'ego. Dzięki temu to trio tworzy ścianę dźwięku, jaką budowało sześciu muzyków Pata!

Już od pierwszego albumu Pat Metheny Group, wydanego w 1978 r., gitarzysta był ceniony w Polsce. Scena jest jego żywiołem. Pamiętne koncerty na warszawskim Torwarze czy w poznańskiej Hali Arena utrwaliły silną pozycję Pata. Tym, którzy powątpiewają, czy nowe trio Metheny'ego osiąga energię dużego zespołu, polecam posłuchanie tej płyty.

Album zawiera nowe interpretacje hitów, jak „Bright Size Life" ze słynnego debiutu gitarzysty. Współczesna wersja bardo różni się od premierowej. Pat osiągnął niebywały poziom wirtuozerii i nie stracił entuzjazmu. Płytę otwiera natomiast jedna z najciekawszych jego kompozycji z ostatnich lat. Minisuita „It Starts When We Disappear" nawiązuje brzmieniem do dawnej Pat Metheny Group, a dramaturgią trzyma w napięciu przez niemal kwadrans.

Nowy materiał zajmuje połowę albumu. Jak zawsze to tylko wstęp do tego, co trio gitarzysty prezentuje na koncertach.