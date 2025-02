Muzyka Grażyny Bacewicz nie ma płci

Janusz Wawrowski Foto: Waldemar Dowejko

Fascynacja przemieniła się w zamierzony na lata pomysł nagrania wszystkich utworów skrzypcowych Grażyny Bacewicz. I oto jest już album zatytułowany „Violin Odyssey. Bacewicz vol. 1” wydany przez Warnera, z którym to koncernem Janusz Wawrowski ma od dawna podpisany kontrakt.

Kaprysy Nicolo Paganiniego i Grażyny Bacewicz

Nie mogło zabraknąć na tej płycie skrzypcowych kaprysów Bacewicz, bowiem swoją przygodę z fonografią Janusz Wawrowski zaczął w 2007 roku od płyty z kompletem słynnych 24 kaprysów Paganiniego. Na „Violin Odyssey” powrotem do nich jest transkrypcja najbardziej chyba znanego kaprysu nr 24 dokonana w latach 40. przez Grażynę Bacewicz.

Janusz Wawrowski Violin Odyssey Janusz wawrowski, Violin Odyssey Bacewicz 2025, Warner 2025 Foto: mat. pras.

Zupełnie innym utworem jest pochodzący z 1965 roku ostatni, oznaczony numerem siódmym, koncert skrzypcowy. Janusz Wawrowski nagrał go z Narodową Litewską Orkiestrą Symfoniczną pod batutą Modestasa Pitrėnasa i nie jest to wybór przypadkowy. Ojciec Grażyny Bacewicz był Litwinem, po I wojnie wyjechał z synem do niepodległej Litwy, ona została z matką i rodzeństwem w Polsce.

– Wykonywałem VII koncert kilkakrotnie, także za granicą. Zawsze bardzo się podoba. Grażyna Bacewicz jest ciekawszą, nowocześniejszą alternatywą dla dawniejszych kompozytorów wirtuozów, dlatego interesują się nią, których niezbyt już fascynuje muzyka romantyczna – mówi Janusz Wawrowski, który niebawem zagra VII koncert we Francji z polską dyrygentką Martą Gardolińską.