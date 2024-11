Alexis Kossenko, kolejny muzyk z zarzutami o molestowanie seksualne

Sprawę wybitnego flecisty i dyrygenta Alexisa Kossenki nagłośnił tygodnik „Le Canard enchaîné”, za nim podjęły go inne francuskie media. Pierwsze oskarżenia zgłosiły dwie studentki z paryskiego konserwatorium, które 47-letni artysta zaprosił do domu na dodatkowe lekcje. W ich trakcie zaoferował również relaksacyjny masaż stóp przechodzący następnie w dotykanie miejsc intymnych.

Alexis Kossenko zaprzecza zarzutom

Podobne uwagi o niewłaściwych zachowaniach Alexisa Kossenki zgłosili też muzycy z kilku zespołów m. in. Holland Baroque Ensemble czy Oldenburg Opera. Specjalny raport na temat artysty powstał także w Centre de musique baroque de Versailles.

Alexis Kossenko jest obecnie szefem zespołu muzyki dawnej Les Ambassadeurs – La Grande Écurie w Nicei który należy do Federacji Specjalistycznych Zespołów Wokalno-Instrumentalnych (Févis). Ta organizacja zobowiązała się do zbadania wszystkich wysuwanych wobec niego zarzutów. Sam artysta wszystkiemu zaprzecza, tym niemniej z jego kalendarza znikają lub on sam rezygnuje z kolejnych planów koncertowych. Nie poprowadzi na przykład zapowiedzianych od dawna styczniowych przedstawień „Don Giovanniego” Mozarta w Théâtre des Champs-Elysées w Paryżu.

Alexis Kossenko nie przyjedzie do Filharmonii Narodowej

Alexis Kossenko, był tzw. cudownym dzieckiem, konserwatorium w Nicei ukończył mając zaledwie 14 lat. Swój talent potwierdził w dorosłym życiu, najpierw jako flecista, później jako dyrygent. Prowadził koncerty niemal ze wszystkimi orkiestrami francuskimi (nie tylko muzyki dawnej) oraz z wieloma europejskimi zespołami. Jest dobrze znany w Polsce, w której występował wielokrotnie. Współpracował z naszym zespołem muzyki dawnej Arte dei Suonatori, koncertował z nim i nagrywał płyty, również dla wytwórni zagranicznych.