Niezwykłe znalezisko w Lipsku. Odkryto nieznany utwór Mozarta

Odkrycia dokonano przy okazji przygotowań do nowej edycji katalogu Köchla, czyli powszechnie używanego kompletnego wykazu dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta. Stworzył go w XIX wieku austriacki botanik, ale też kompozytor, a przede wszystkim miłośnik muzyki Mozarta, Ludwig von Köchel. Od tego czasu nasza wiedza o mozartowskiej spuściźnie znacznie się jednak wzbogaciła, stąd też i katalog wymaga pewnych uzupełnień.

Reklama

„Ganz Kleine Nachtmusik” składa się z dwóch części

Tym razem zainteresowano się znaną wcześniej, napisaną ciemnobrązowym tuszem na średnio-białym papierze kopią utworu sporządzoną najprawdopodobniej około 1780 roku. Teraz badacze doszli do wniosku, że utwór ten wyszedł spod ręki samego Mozarta i że najprawdopodobniej artysta skomponował go w drugiej połowie lat 60. XVIII w. Mozart urodził się w 1756 roku, miał więc w omawianym okresie 10-13 lat i już prowadził intensywne życie koncertowe, popisując się własnymi utworami.

Czytaj więcej Muzyka klasyczna Festiwal Chopin i jego Europa. Chopin, salon, blues i fabryka Najważniejszą cechą Festiwalu Chopin i jego Europa jest to, że choć czasami bywa zaskakujący, to nie ma na nim zdarzeń przypadkowych. A nie jest to częste na innych imprezach muzycznych.

Odnaleziona serenada nosi tytuł „Ganz kleine Nachtmusik”, co oczywiście nasuwa skojarzenia z bardzo popularnym utworem Mozarta „Eine kleine Nachtmusik”, tyle że ta druga „mała muzyka nocna” powstała dwadzieścia lat później z przeznaczeniem do wykonywania przez orkiestrę o kameralnym składzie. Swój wczesny utwór autor napisał natomiast na trio smyczkowe. Kompozycja składa się z dwóch części i trwa około 12 minut. Pierwsze publiczne jej wykonanie odbyło się w minioną sobotę w Lipsku.

Mały Mozart komponował, ojciec zapisywał nuty

Nieznane utwory Mozarta odnajdują się niemal co kilka lat. Mozart komponował właściwie nieustannie. Jeśli były to konkretne zamówienia, wówczas utwory te przetrwały. Oprócz tego jednak pisał na potrzeby konkretnego, jednorazowego koncertu lub wręcz w prezencie dla rozmaitych osób. Wówczas nie dbał często o to, co stanie się z takim zapisem nutowym. Niekiedy więc trudno określić, czy taki zapis jest rzeczywiście dziełem samego Mozarta. Wymaga to badań muzykologicznych.